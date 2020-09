Stiri pe aceeasi tema

- Unitatea de Primiri Urgențe și Secția de Anestezie și Terapie Intensiva ale Spitalului Clinic de Urgența „Bagdasar-Arsenie” din București vor fi dotate cu echipamente și aparatura medicala pentru...

- Inca o unitate mobila de terapie intensiva va ajunge la Timișoara Înca o unitate mobila de terapie intensiva va ajunge la Timișoara. Unitatea este adusa de la Galați, are 12 paturi și va fi instalata acum la Spitalul Județean. Dr. Dorel Sandesc, seful sectiei de…

- Mariana Iordache este plecata in Belgia. Nu-si mai vazuse tatal de un an, cand a primit vestea ca a decedat la Spitalul Judetean de Urgenta din Craiova, in urma unui stop cardiorespirator. Pentru ca medicii din spital l-au considerat suspect Covid pe barbatul care suferise un infarct, fiica sa si-a…

- Spitalul Judetean de Urgenta din Craiova, centru de testare pentru Covid-19, nu mai are locuri pentru programari in vederea efectuarii testelor RT-PCR cu plata pentru luna iulie. Spitalul s-a confruntat cu o cerere din ce in ce mai mare de cand a inceput testarea contra cost. Dupa ce Grecia a anuntat…

- Potrivit managerului Spitalului Județean de Urgența, Gabriel Lazany medicii rezidenți care au fost interesați sa vina sa lucreze la Bistrița sunt in stand by. Pandemia de Covid a obligat conducerea unitații medicale sa sisteze concursurile. Din cauza pandemiei de Covid, conducerea Spitalului Județean…

- Un medic din echipajul de pe elicopterul SMURD de la Craiova a fost depistat ieri cu noul coronavirus. Medicul a manifestat simptome ușoare și a fost testat, rezultatul fiind pozitiv.Ca urmare a confirmarii infecției cu virusul Sars-Cov2, membrii echipajului se afla acum in izolare, fiind testați. Pentru…

- O femeie de 39 de ani, din Alba Iulia, a fost adusa in dimineața zilei de ieri, 21 iunie 2020, la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgența, cu simptome specifice de COVID-19 (febra 38,1 °C, dispnee, tuse seaca, paloarea tegumentelor cu debut de trei zile). De la Unitatea de Primiri…

- O parte din personalul de la Spitalul Județean de Urgența (SJU) Craiova și Spitalul „Filantropia“ și-a manifestat nemulțumirea cu privire la modul de intocmire a listelor pentru acordarea stimulentului de risc de infectare cu Covid, in valoare de 2.500 lei. Unele cadre medicale se plang ca nu au beneficiat…