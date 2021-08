CFR Calatori si BCR implementeaza de luni, 23 august 2021, plata contactless a biletului de calatorie pentru trenurile pe relatia Bucuresti Nord - Aeroportul Henri Coanda. "In cadrul actiunilor desfasurate pentru cresterea gradului de digitalizare si extinderea canalelor alternative de emitere a biletelor de tren, CFR Calatori in colaborare cu Banca Comerciala Romana (BCR) implementeaza de luni, 23 august 2021, un proiect pilot prin care faciliteaza calatorilor plata biletelor direct in tren. Pentru inceput, proiectul pilot cuprinde trenurile de pe ruta Bucuresti Nord - Aeroport Henri Coanda…