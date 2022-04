După o săptămână, Rusia a anunțat bilanțul scufundării crucișătorului "Moscova" Un militar a murit și alți 27 sunt disparuți, a declarat ministerul Apararii, precizand ca alte 396 de persoane aflate la bord au fost evacuate. "Ministerul acorda tot sprijinul și asistența necesara familiilor și apropiaților defunctului și celor disparuți," au transmis oficialii din aparare, potrivit RIA Novosti. Kremlinul a jonglat inca de la inceput cu informațiile legate de una dintre cele mai grele lovituri de imagine pe care le-a primit de la declanșarea invaziei in Ucraina. Mai intai a infirmat ca nava ar fi fost lovita de armata ucraineana, apoi a negat ca aceasta s-ar fi scufundat. Cand… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

