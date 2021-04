Stiri pe aceeasi tema

- ANM a emis o informare meteorologica de vreme deosebit de rece pentru aceasta perioada in toata țara, cu temperaturi minime preponderent negative, dar si un cod galben pentru ninsori insemnate cantitativ si intensificari ale vantului, valabil pana in aceasta seara.***Asadar, vremea se va raci accentuat…

- Cum va fi VREMEA in primele 2 saptamani din luna aprilie 2021: Temperaturi oscilante, dar cu maxime care depașesc 20 de grade Celsius Cum va fi VREMEA in primele 2 saptamani din luna aprilie 2021: Prognoza METEO pe regiuni. Temperaturi oscilante, dar cu maxime care depașesc 20 de grade Celsius In urmatoarele…

- Vremea a fost inchisa si rece. Pe arii extinse au cazut precipitatii sub forma de ploaie si izolat si sub forma de lapovita si ninsoare. La munte a nins. Cantitatea maxima de precipitatii inregistrata a fost de 6 l/mp la Tg.Lapus. Vantul a suflat slab la moderat, cu unele intensificari in zona montana…

- Exista pericolul scaderii vizibilitații, chiar și sub 50 m, motiv pentru care meteorologii ne atenționeaza de fiecare data cu mesaje de vreme severa imediata, obișnuitele avertizari nowcasting. Urmeaza zile cu temperaturi maxime ce vor atinge 16 chiar 17 grade, in condițiile in care valorile normale…

- Clujul se afla sub o atenționare de cod galben de vremea rea de câteva zile, în acest moment fiind valabil inclusiv o atenționare meteo de ger, care poate aduce temperaturi chiar și sub -10 grade. Vestea buna este ca începând de joi,…

- Vremea se incalzește in Capitala, iar maximele vor ajunge luni la 10-12 grade Celsius, transmite Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Pana luni, la ora 8.00, vremea in Capitala va fi inchisa,...

- Meteorologii au transmis prognoza de vreme pentru urmatoarele doua saptamani in regiuni din țara. Vremea se incalzește pana la valori apropiate de cele de primavara, pana in 5 februarie, apoi se racește din nou. In județul Alba, in perioada 1-7 februarie vor fi temperaturi maxime de 9-16 grade Celsius,…

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozeaza pentru astazi, 18 ianuarie, ninsori in nordul și centrul țarii, și temperaturi de pana la -10°C pe timp de zi, iar noaptea mercurul in termometre va cobori la -16 grade Celsius.