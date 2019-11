Stiri pe aceeasi tema

- Este zi de doliu in lumea artiștilor. Leo Iorga, solistul trupei Compact, a incetat din viața. Ar fi implinit 55 de ani peste o luna. Leo Iorga a murit dupa mai mulți ani de lupta cu o boala crunta la plamani. „Colegul meu de trupa LEO IORGA a plecat spre o lume mai buna…DUMNEZEU SA-L IERTE Va ramane…

- Horoscop zilnic dragoste. Iata horoscopul zilei de dragoste pentru azi SAMBATA 2 NOIEMBRIE 2019. Soarele in Scorpion se armonizeaza cu Nodurile Lunare azi si exista lumina la capatul tunelului! Urmeaza aceasta lumina prin intuneric… Este o zi buna sa fii aproape de oameni care…

- Cantareața Andrea Antonescu a vorbit despre divorțul de Traian Spak intr-un interviu pe care l-a acordat pentru click.ro. Artista a spus ca fostul ei partener se va intoarce in țara pentru divorț. Andreea Antonescu a anunțat la inceputul lunii septembrie ca divorțeaza de Traian Spak, cel care i-a fost…

- Iarta-ma prea bunule ceresc Ca nu excelez, cum vezi, in ura Știu, am viața plina de pacat Caci iubesc intens, fara masura Ai imbatranit, ți-e parul alb Imi zic ingerii care vegheaza Sa nu fac tampenii, dar iți jur Și cand dorm, mi-e nalucirea treaza Ce sa fac, n-am cum ma vindeca M-am indragostit…

- Andreea Antonescu și soțul sau, Traian Spak, au luat decizia de a se desparți in urma cu mai mult timp, urmand doar sa intocmeasca procedurile legale. Cei doi au ramas prieteni de dragul fetiței pe care o au impreuna, Sienna, in varsta de 8 ani. Andreea Antonescu, in varsta de 36 de ani, și Traian Spak…

- ADDA lanseaza „Intro Arta, Viața și Iubire”, material muzical ce se va regasi pe primul album din cariera al artistei ce urmeaza sa fie disponibil pe platformele digitale din aceasta toamna. Pline de sensibilitate, versurile te transpun intr-o calatorie a creației, in care emoțiile și muzica impart…

- HERA , jumatatea feminina a trupei Instinct, care a luat locul 3 in 2017 la Selecția Naționala Eurovision, cu piesa de succes “Petale”, lanseaza astazi primul single solo din cariera, intitulat "Broken AF".

- Ramona Badescu este foarte emoționata, insa traiește, de asemenea, o stare de "frica și responsabilitate". "Traiesc o emotie enorma, dar si o frica si o responsabilitate, pentru ca nu peste mult timp voi naste, asa ca inca citesc despre sfaturile care li se dau mamicilor dupa nastere. Este…