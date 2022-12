Un minor lovit de masina intre Nicula si Bont a decedat

Echipaje medicale si politia au intervenit vineri seara la un accident rutier produs intre localitatile Nicula si Bont. Din primele informatii, in jurul orei 18, un minor, in calitate de pieton, a fost surprins si acrosat de un autovehicul, condus de un sofer din Gherla. In urma accidentului,… [citeste mai departe]