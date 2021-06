Stiri pe aceeasi tema

- Misiunea de salvare a celor 12 persoane finalizata cu succes Joi seara, respectiv 18 iunie, in jurul orei 19:50 , un apel la numarul unic de urgența 112 semnala ca pe raza localitații Nereju, 12 persoane aflate intr-o zona forestiera, au ramas izolate din cauza creșterii nivelului și debitului raului…

- Cei 12 muncitori, intre care și trei femei, izolați in mijlocul apelor, in județul Vrancea, au fost salvați. Niciunul dintre ei nu prezinta probleme de sanatate. Operațiunea de evacuare a durat aproximativ 2 ore. Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgența, date fiind condițiile periculoase…

- „Pana acum au fost evacuate 6 persoane, printre care un minor de 16 ani. Eu sper ca in urmatoarele doua-trei ore sa avem toate persoanele in siguranța. Colegii lucreaza, important e sa nu ne ajunga noaptea și sa nu putem sa-i evacuam ca noaptea e mai greu.Sunt situații punctuale la care intervin pompierii,…

- Avand in vedere situația de la nivelul localitații Nereju unde 12 persoane, aflate intr-o zona forestiera, au ramas izolate din cauza creșterii nivelului și debitului raului Zabala, in cursul zilei de astazi s-au suplimentat forțele de intervenție, cu echipaje de la ISU Bacau și ISU Covasna. Pentru…

- Cei 12 muncitori care s-au refugiat intr-o remorca din cauza viiturii, in județul Vrancea, nu au putut fi salvați pana la aceasta ora. Distanța intre ei și salvatori a crescut, insa se menține...

- Cei 12 muncitori care s-au refugiat intr-o remorca, din cauza viiturii, in județul Vrancea, nu au putut fi salvați pana la aceasta ora. Distanța intre ei și salvatori a crescut, insa inca se menține contactul vizual, potrivit mediafax. Conform ISU Vrancea, cele 12 persoane aflate intr-o zona…

- Vrancea inca se afla sub cod roșu și portocaliu de inundații, in urma poilor abundente din ultimele 24 de ore. ISU Vrancea a emis un mesaj prin sistemul RO ALERT – COD ROȘU de fenomene meteo periculoase, in zona de nord vest a județului. Ieri dupa-amiaza, 12 persoane au ramas izolate pe o porțiune de…