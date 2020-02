Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron incepe luni o vizita oficiala de doua zile in Polonia, informeaza dpa potrivit Agerpres. In prima zi, Macron intentioneaza sa aiba intrevederi cu polonez Andrzej Duda si premierul Mateusz Morawiecki.Potrivit biroului de presa al lui Morawiecki, punctul…

- Presedintele francez Emmanuel Macron va efectua pentru prima data, in perioada 3-4 februarie, o vizita oficiala in Polonia, tara cu care Franta are divergente asupra mai multor probleme de interes european, printre care statul de drept si clima, informeaza luni AFP. Aceasta deplasare va avea o importanta…

- Presedintele francez Emmanuel Macron va efectua pentru prima data, in perioada 3-4 februarie, o vizita oficiala in Polonia, tara cu care Franta are divergente asupra mai multor probleme de interes european, printre care statul de drept si clima, informeaza luni AFP potrivit Agerpres. Aceasta deplasare…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si omologul sau francez Emmanuel Macron au convenit sambata ca specialistii francezi sa ajute la operatiunea de decodare a cutiilor negre ale avionului companiei Ukraine International Airlines prabusit miercuri, langa Teheran, incident soldat cu moartea celor…

- Emmanuel Macron a declarat joi ca nu a acceptat un moratoriu propus de Rusia cu privire la desfasurarea de rachete nucleare in Europa si ca a indemnat NATO sa discute acest subiect cu Moscova si sa-i implice pe europeni in discutii, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Tratatul Fortelor Nucleare…

- Președintele francez Emmanuel Macron a declarat joi ca afirmațiile sale referitoare la NATO, despre care a spus ca se afla in ”moarte cerebrala”, au reprezentat un semnal de alarma util pentru statele membre ale Alianței, potrivit Reuters.Emmanuel Macron a declarat recent ca tarile europene…

- Începând cu 11 noiembrie, polonezii vor putea merge în Statele Unite pentru vizite de pâna la 90 de zile fara sa aiba nevoie de viza, a anunțat miercuri președintele Andrzej Duda, citat de AFP.Așteptata cu nerabdare de ani de zile de polonezi, aceasta masura este prezentata…

- Cooperarea dintre Europa și China în ceea ce privește reducerea emisiilor cu efect de sera va fi "decisiva", potrivit declarațiilor de marți ale președintelui francez Emmanuel Macron, dupa ce administrația Trump a completat actele necesare pentru retragerea SUA din Acordul de la Paris,…