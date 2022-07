După o ceartă cu un băiat şi-a chemat tatăl în ajutor. A urmat o tentativă de omor Cearta dintre doi pustani ametiti de alcool s-a soldat cu o bataie in toata regula. Nu intre ei, ci intre tatal unuia si unchiul celuilalt, fiecare intervenind in favoarea rudei sale. Conflictul s-a finalizat insa in fata judecatorilor, cu o condamnare pentru tentativa la omor. In seara zilei de 5 decembrie 2020, un grup de tineri se afla intr-un magazin mixt din Trifesti. Pe fondul consumului de alcool, doi dintre tineri au inceput sa se certe, cuvintele grele fiind urmate de pumni. Ceilalti baieti au intervenit pentru a-i desparti si calma. La scurt timp, la magazin a ajuns si V.M., unchiul… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

