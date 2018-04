Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat de 12 ani din Sydney, Australia, a furat cardul de credit al parintilor, si-a pacalit bunica sa ii dea pasaportul, si a plecat intr-o vacanta in Bali, dupa o ceara cu familia.

- Incendii masive de padure in Australia. Peste 500 de pompieri lupta de ieri cu flacarile, care au izbucnit in apropiere de orașul Sydney. Peste 1.000 de hectare au fost deja mistuite, iar focul nu da semne ca ar conteni.

- Savantii de la Universitatea din Sydney, Australia, au descoperit 214 virusuri care nu au mai fost vazute pana acum, gasindu-se in animale care pana acum erau ignorate cand venea vorba despre infectii virale - amfibieni, pesti si reptile.

- Microparticulele de plastic prezente in apele oceanelor reprezinta un pericol pentru animalele marine ce se hranesc prin filtrarea apei, precum pisicile de mare balenele si rechinii, avertizeaza un studiu publicat luni de oameni de stiinta din Australia, citat de Xinhua si DPA. Cercetarea…