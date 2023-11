Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost arestat preventiv, pentru 30 de zile, dupa ce si-a injunghiat prietenii cu care a consumat alcool. Incidentul s-a produs intr-un imobil din Timisoara. Victimele au fost duse de urgenta la spital pentru a primi ingrijiri medicale, transmite News.ro.

- Un batran in varsta de 74 de ani, din Ploiesti, a fost arestat preventiv, pentru infractiunea de omor, dupa ce si-a injunghiat fiul. Neintelegerile dintre cei doi au pornit din cauza neajunsurilor financiare si pe fondul consumului de alcool, potrivit News.ro.

- Un tanar de 22 de ani, din comuna doljeana Bistreț, a furat aur in valoare de 35.000 de lei și apoi a incercat sa fuga din țara. Insa, a fost prins de polițiști, iar acum se afla in arest. In cursul zilei de 5 octombrie, politistii Poliției Municipiului Calafat au fost sesizati de catre un barbat de…

- Un barbat de 35 de ani a fost arestat preventiv dupa ce și-a terorizat fosta iubita din orașul Fieni in repetate randuri! In ultima perioada, femeia de 29 de ani, a indurat numeroase momente dureroase din partea fostului concubin, originar din Ploiești. Dupa ce a incalcat ordinul de protecție emis de…

- Un barbat se zbate intre viața și moarte dupa ce a fost impușcat, iar iubita acestuia a fost batuta și calcata in picioare. In parcarea unui supermarket din Arad s-au petrecut scene de coșmar. Un barbat de 50 de ani, suparat ca l-a parasit iubita, și-a luat pistolul și a plecat sa o urmareasca. Ghinionul…

- Ordin de protecție și dosar penal pentru un barbat de 33 de ani, din Teiuș: Dupa cateva paharele și o cearta, și-a agresat iubita Ordin de protecție și dosar penal pentru un barbat de 33 de ani, din Teiuș: Dupa cateva paharele și o cearta, și-a agresat iubita La data de 11 septembrie 2023, in jurul…

- Politistii din Galati au fost nevoiti sa foloseasca armamentul din dotare dupa ce, la o interventie la care fusesera solicitati, un batran a fost pe punctul de a lovi un agent cu un cutit. Echipajul a apelat initial la sprayul lacrimogen si apoi a tras șase focuri de arma pentru a-l opri pe batran.…

- Accident grav de circulație, sambata dupa-masa, in zona Caii Girocului din Timișoara. Un barbat drogat a furat mașina unui curier, iar apoi a lovit o persoana care a incercat sa il opreasca. Ulterior a fost urmarit de un echipaj de poliție și a lovit trei mașini parcate. Hoțul a abandonat mașina și…