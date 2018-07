Stiri pe aceeasi tema

- Managerii interimari sunt folosiți in multe țari dezvoltate din Europa (Marea Britanie, Franta, Germania, Spania), dar si in SUA ori Australia. De regula, acționariatul unor companii apeleaza la ei in vreme de criza, rolul managerului interimar fiind acela de a lua decizii dificile precum reduceri de…

- La patru rame masculin, tinerii Mihai-Vasile Tiganescu, Cosmin Pascari, Stefan-Constantin Berariu si Ciprian Huc au ocupat locul secund, in 5 min 53 sec 760/1000, la circa trei secunde de Australia (05:50.700). Pe locul al treilea s-a clasat Germania (05:56.600) In finala probei feminine de dublu vasle…

- Echipajul masculin de patru rame al Romaniei a ocupat locul al doilea in finala desfasurata duminica la Cupa Mondiala de canotaj de la Linz-Ottensheim (Austria), in timp ce barca feminina de dublu vasle categorie usoara a terminat pe locul al treilea. La patru rame masculin, tinerii Mihai-Vasile…

- La varsta de 15 ani reușește sa iși imparta timpul intre școala și muzica. Buzoianul Andrei Sava are performanțe in ambele domenii: canta la chitara in trupa Biancai Mihai, fata care a cucerit Romania cu prestația de la „Romanii au talent”, și a terminat gimnaziul cu 10 pe linie la cel mai titrat liceu…

- Cresterea s-a datorat in primul rand dublarii numarului de artisti de pe cele 10 scene, precum si varietatii genurilor muzicale abordate. Scena COMEDY, premiera absoluta in Romania si efortul de marketing extins de anul acesta au contribuit, de asemenea, la performanta din 2018. La AFTERHILLS 2018 au…

- Regretele unui albaiulian care s-a intors in Romania dupa 10 ani petrecuți la munca in Germania: „ Romani din diaspora nu va intoarceți acasa, in Romania! Nu merita sa va investiți banii aici” Intors in Romania dupa cațiva ani petrecuți in strainatate, Andrei Beldean a hotarat sa iși deschida la Alba…

- Timp de cateva zile, cadre didactice de la Școala „George Tutoveanu” Barlad s-au aflat in Turcia, vizita facand parte dintr-un proiect educațional la care partenere sunt școli din Romania, Luxemburg, Germania, Grecia, Turcia și Cehia. In intervalul 15-19 aprilie, cateva cadre didactice de la Școala…

- Exista speranta pentru relansarea boxului profesionist din Romania. Atunci cand se imbina intr-un mod productiv profesionalismul institutiilor care pastoresc pugilismul profesionist (Liga Profesionista de Box, prin presedintele Rudel Obreja) si potenta financiara a cluburilor private de box care pot…