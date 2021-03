După o carieră de rocker iubit, solistul Rudof Stauder de la Legion este noul subprefect al Maramureșului Subprefectul Stauder nu a ascuns, ba chiar s-a mandrit ca, 25 de ani a fost in fruntea uneia dintre cele mai iubite trupe metal din Romania, Legion (care și-a incheiat activitatea inaintea pandemiei). Aceasta calitate nu a fost prea admirata de foștii sai colegii politicieni din consiliul Județean Maramureș, insa Rudolf i-a pus cu botul pe labe pe toți cei care l-au persiflat in conflicte politico-administrative care au luat in zeflemisire cariera sa pe scena muzicala romaneasca in care a bucurat generații de rockeri. Rockerul politician i-a ținut piept inclusiv fostului președinte al Consiliului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

