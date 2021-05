După o campanie intensă de vaccinare, Ungaria ridică restricțiile pentru românii vaccinați Ungaria a decis sa ridice restrictiile de intrare pentru romanii care detin un certificat de imunizare impotriva COVID-19, dupa o decizie similara a Romaniei, a anuntat sambata seara ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, relateaza duminica agentia de presa MTI. Incepand de sambata seara, cetatenii romani imunizati impotriva coronavirusului pot intra in Ungaria fara a mai fi nevoiti sa stea in izolare sau sa prezinte teste negative la COVID-19, a scris pe seful diplomatiei ungare pe Facebook. Romania a plasat vineri Ungaria pe lista "verde" in clasificarea privind situatia epidemiologica,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

