- 10.108 de cazuri de coronavirus au fost raportate in ultimele 24 de ore! Au fost prelucrate aproape 37 de mii de teste. S-au inregistrat alte 167 de decese si numarul total urca la 9.596. La ATI sunt internați 1.131 de pacienți. In Timiș s-au inregistrat 363 cazuri noi de coronavirus in ultimele 24…

- Sepsi Sf. Gheorghe a anunțat 4 cazuri de coronavirus, 3 dintre ele la nivelul lotului de fotbaliști. Sepsi a pierdut din turație in lupta pentru play-off, fara victorie in ultimele doua runde. Leo Grozavu are și alte probleme acum. Trei fotbaliști au fost confirmați cu Covid-19 și vor rata deplasarea…

- Cand eram eleva, ma intrebam ce-ar fi fost daca ciobanasul din Miorita isi facea un plan de aparare cand a aflat despre complotul celorlalti ciobani? Cum ar fi sunat balada in acest caz? Nu am primit raspuns la aceasta intrebare in scoala. Problema e ca Miorita nu este doar o balada, ci un…

- Județul Timiș a trecut de rata de infectare de 3 la mia de locuitori, luni, 26 octombrie. Au fost depistate, in doar 24 de ore, 263 de cazuri noi in cel mai vestic județ al țarii. In Romania au fost depistate 2.844 cazuri noi.

- In ultimele 24 de ore, in județ, au fost depistate 200 de persoane pozitive. Pana la momentul de fața, bilanțul arata 1486 de persoane vindecate și 97 de decese. Vineri, in Alba, au fost prelucrate 1156 probe (882 teste la DSP si 274 la SJU). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ…

- FRF a anunțat faptul ca un fotbalist și un membru al staffului echipei naționale U21 au fost depistați pozitiv cu COVID-19. Inainte de meciul cu Malta U21, Adrian Mutu a primit o noua lovitura. La absența lui Virgil Ghița se adauga inca una, dupa ce un fotbalist din lot a fost depistat pozitiv cu coronavirus.…

- Bilantul total al persoanelor confirmate in Romania cu noul coronavirus a ajuns, miercuri, la 127.572 de cazuri, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 2.158 de noi imbolnaviri din 26.021 de teste efectuate. In acelasi timp sunt inregistrate 4.825 de decese, din care 33 in ultimele 24…

- Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, in ultimele 24 de ore, in Maramures au fost confirmate 45 de cazuri noi de coronavirus, totalul celor pozitivi ridicandu-se la 1851. In urma retestarii pacienților care erau deja pozitivi, 3 maramureseni a fost reconfirmati pozitiv. Pana astazi, 4.550 de persoane…