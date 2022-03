Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va aproba in ședința de vineri acordul privind acordarea unui ajutor nerambursabil de 100 milioane de euro catre Republica Moldova, a anunțat premierul Nicolae Ciuca. Executivul va mai decide azi și ca 50% din profitul contabil pe 2021 al Nuclearelectrica și Romgaz sa se duca la bugetul de…

- Guvernul vrea sa scuteasca vineri Nuclearelectrica și Romgaz de la obligația de a vira anul acesta la buget dividende in cuantum de 90% din profiturile contabile pe 2021, ramase dupa deducerea impozitului pe profit, așa cum era prevazut in Ordonanța de urgența din ianuarie 2022 care a stabilit schema…

- Ministrul Energiei, Vilgil Popescu, a anunțat joi ca Guvernul a aprobat o ordonanța de urgența care salveaza practic de la faliment Complexul Energetic Oltenia. Acesta a spus ca Executivul a formalizat joi o decizie de ajutor de stat care a fost aprobata de Comisia Europeana in data de 26 ianuarie 2022,…

- Guvernul a transmis, marti, dupa decizia CCR referitoare la portul mastii in spatiile deschise, ca se asteapta motivarea hotararii s se vor lua masuri in functie de aceasta. La randul sau, Avocatul Poporului, Renate Weber, a explicat ca decizia nu se aplica incepand de astazi, ci doar dupa publicarea…

- Guvernul a aprobat Ordonanța de urgența care modifica și completeaza Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat și Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru șomaj și stimularea ocuparii forței de munca. Principalele modificari vizeaza stimularea participarii pe piața muncii a beneficiarilor…

- ​Procesele în care românii contesta amenzile pentru lipsa formularului digital de intrare în România (PLF) și care se afla pe rolul instanțelor la data intrarii în vigoare a noii Ordonanțe adoptate joi de Guvern vor fi supuse dispozițiilor legale în vigoare la momentul…

- Guvernul a decis joi ca anumite persoane sa poata completa o singura data formularul digital (PLF) de intrare în România, nu de fiecare data ca acum, iar secretarul de stat în Ministerul Sanatații, Andrei Baciu, și-a cerut scuze și a dat exemple de 'situații absurde', care…

- Executivul a analizat luni, in cadrul unei sedinte informale, oportunitatile de finantare in valoare de peste 16 de miliarde de euro, fonduri de care tara noastra va putea beneficia pana in 2030, pentru a-si dezvolta sectorul energetic in tranzitia catre o economie care sa respecte mediul si sa combata…