Stiri pe aceeasi tema

- Prin declanșarea unei confruntari hibride cu Rusia din cauza Ucrainei, Statele Unite și aliații lor se afla pe marginea unui conflict nuclear, iar incercarile de a da vina pe Moscova pentru acest lucru sunt absolut inacceptabile, a declarat marți purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe,…

- Un consilier districtual de la Moscova a fost condamnat vineri la sapte ani de inchisoare pentru ca a criticat invadarea Ucrainei de catre Rusia, in ceea ce un avocat a declarat ca este primul caz in care cineva a ajuns la inchisoare in baza unei noi legi privind „informatiile false”, relateaza Reuters.…

- Armata ucraineana a anuntat, vineri, ca a atacat pozitii rusesti in regiunea Herson din sudul Ucrainei, o regiune aflata aproape in intregime sub controlul fortelor ruse, unde Kievul se teme ca Moscova va organiza in curand un referendum pentru anexarea la Rusia, relateaza Le Figaro, potrivit news.ro…

- Generalul-maior rus Roman Kutuzov a fost ucis in estul Ucrainei, informeaza duminica un jurnalist din presa de stat de la Moscova, intr-o postare pe Telegram preluata de Reuters, informeaza Agerpres.

- Uniunea Europeana a fost de acord sa interzica cea mai mare parte a importurilor de titei si produse petroliere rusesti, in ultima sa runda de sanctiuni impusa dupa invadarea Ucrainei de catre Moscova, iar Reuters a realizat o analiza privind cantitatea de petrol cumparata de tarile membre din Rusia.…

- Rusia a lansat asupra Ucrainei mai multe rachete decat orice alta tara in oricare alt conflict dupa al Doilea Razboi Mondial, record care, potrivit expertilor si datelor obtinute de revista Newsweek, sugereaza ca Moscova a esuat in aceasta ofensiva, potrivit EFE.

- Institute for the Study of War apreciaza ca este posibil ca forțele ucrainene din regiunea Harkov sa avanseze spre granița cu Rusia in urmatoarele zile sau saptamani, scrie The Guardian.

- Australia a impus noi sancțiuni impotriva a inca 110 politicieni și persoane fizice din Rusia, incercand sa pedepseasca Moscova pentru recunoașterea independenței a doua regiuni controlate de Rusia in Ucraina, scrie Mediafax.