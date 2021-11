Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Sectorului 1 a fost notificata de catre Romprest, ca va reveni la programe diminuate, adica in acesta iarna curațarea zapezii se va face doar in stații de transport in comun, pe trotuare școli și treceri de pietoni. Și asta din cauza datoriilor acumulate. Pentru ca in bugetul Primariei de sector…

- Meteorologii au emis, luni dimineața, o informare de ploi și vant, valabila pana marți seara. ANM anunța ca temporar va ploua, in general moderat cantitativ in sudul Transilvaniei, nordul Olteniei și al Munteniei, unde cantitațile de apa vor depași local 15-20 l/mp și izolat 25-35 l/mp. Din noaptea…

- Un cetațean din Huși care reclama de luni de zile Primariei ca strada pe care locuiește este plina de gropi și se umple de noroaie a reușit sa obțina asfaltul dorit. Nu pe toata strada, ci doar in fața porții. Responsabilii din Primarie au asfaltat 20 de metri pentru a-l liniști pe reclamant, scrie…

- Zeci de politisti din statul american Massachusetts si-au depus cererile de demisie, dupa ce guvernatorul a impus obligatia de vaccinare, transmite un sindicat care reprezinta aproximativ 1.800 de ofiteri. Decizia guvernatorului Charlie Baker de vaccinare anti-Covid se aplica tuturor angajatilor departamentali,…

- Elevii nu iși vor primi bursele scolare pe luna septembrie, din cauza „unui posibil vid legislativ generat de inacțiunile Guvernului”. Consiliul National al Elevilor cere in acest sens, adoptarea de urgenta a unei hotarari care sa stabileasca, astfel, cuantumurile minime ale burselor scolare. Silviu…

- Ludovic Orban s-a dezlanțuit, vineri, la adresa lui Florin Cițu și a susținatorilor sai, in discursul susținut la prezentarea moțiunii sale in fața membrilor filialei PNL Prahova. “Din pacate, daca ne uitam la sondajele de opinie, de doua luni și jumatate pare ca tot ce am construit e pus in pericol.…

- 42 de hoteluri s-au inscris in program “Litoralul pentru Toți” care debuteaza, azi, 1 septembrie. Hotelierii anunța reducederi pana la 70 la suta, pachetele variind in fucție de numarul de nopți și de mese. Prețurile la o noapte de cazare incep de la 36 de lei. Cele 42 de hoteluri din toate statiunile…

- Autoritatile din Capitala au activat, marti seara, Planul Rosu de interventie, in urma unui apel prin care se anunta izbucnirea unui incendiu la Spitalul Marie Curie, fost Budimex, insa fumul provenea de la o actiune de deratizare. “Ca urmare a unui apel la 112, care anunta un incendiu la spitalul din…