Stiri pe aceeasi tema

- Atunci cand vine vorba despre copii și familie, Dana Nalbaru nu se da inapoi de la nimic și le face toate poftele! Vedeta a fost surprinsa de paparazzii Spynews.ro in urma cu doar cateva zile, intr-o benzinarie din Capitala!

- Vine seara sotia de la munca suparata foc. Femeia zice: Uite ce mizerie e aici, haide… trebuie sa facem putina curatenie. Si nu-ti mai lasa boarfele murdare pe podea, trebuie sa ma ajuti si tu, macar repara-mi masina de spalat ca altfel o sa ramanem fara haine amandoi. Nu te mai holba la mine ca boul,…

- Un bolnav de COVID-19 s-a mutat de 5 zile in mașina personala, ca sa stea izolat de familie și sa nu transmita boala. Omul spune ca a fost singura soluție, pentru ca nu a vrut sa intre in contact cu nimeni. Barbatul povestește ca a sunat la DSP București, cineva i-a spus ca va primi un telefon, dar…

- Un barbat de 34 de ani din Capitala infectat cu noul coronavirus locuiește de cinci zile in propria mașina de teama sa nu transmita boala șoției bolnava de inima. Barbatul povestește ca a sunat la DSP București și, cineva i-a spus ca va primi un telefon, dar nu l-a mai cautat nimeni. „M-am trezit sambata…

- Cand e pofta prea mare, nu ai ce sa faci! Antonia a lasat dieta stricta și s-a infruptat din resturile din farfuria unui prieten! Paparazzii Spynews.ro au surprins-o pe cantareața la un restaurant din Capitala!

- Teodora Becali a devenit in urma cu scurt timp mamica, dar are in continuare pofte! Paparazzii Spynews.ro au surprins-o in plina zi, chiar incalcand legea pentru dorințele ei! Primele imagini dupa naștere!

- In plina zi, Daniel Buzdugan și-a scos soția la restaurant, insa surpriza, a „abandonat-o” pentru o alta placere! Iata cum a fost surprins omul de radio in public! Paparazzii Spynews.ro au fost din nou pe faza!

- Chrissy Teigen și John Legend se afla intr-o vacanța in Cabo. Soția lui John Legend nu a putut trece neobservata de fotografi, motiv pentru care aceștia au pozat-o din toate unghiurile posibile.