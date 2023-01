Stiri pe aceeasi tema

- S-au stins luminițele de Craciun in centrul Timișoarei, doar roata de balci e inca luminata și se invarte. In ultimii 10 ani, prin tradiție, chiar daca Targul de Craciun iși inchidea casuțele in primele zile dupa Revelion, iluminatul de sarbatoare in centru era lasat aprins cel puțin pana la Sfantul…

- Patriarhul Kiril al Moscovei, șeful Bisericii Ortodoxe Ruse, a cerut joi ca ambele parți implicate in razboiul din Ucraina sa respecte un armistițiu de Craciunul pe rit vechi, transmite Reuters. „Eu, Kiril, Patriarhul Moscovei și al intregii Rusii, fac apel la toate parțile implicate in conflictul intern…

- Pe 31 decembrie, de la ora 22.00, TVR 3 transmite un festival unic al luminii, care marcheaza anul in care Timisoara devine Capitala Culturala Europeana. Jocuri de lumini spectaculoase, ritmuri date de cei mai talentati DJ de pe planeta - in Programul de

- De la inceputul razboiului din Ucraina, Timișoara a fost unul dintre orașele care au primit refugiați cu brațele deschise. Și in prezent, in orașul de pe Bega locuiesc in jur de o mie de ucraineni, care se pregatesc de primul Craciun romanesc.

- Carmen Șerban, care are 51 de ani, e singura. Intr-un interviu pentru Fanatik , cunoscuta cantareața de muzica de petrecere a dezvaluit ca s-a desparțit de iubitul ei dupa aproximativ șase ani de relație. Au ramas insa prieteni, chiar daca, spune ea, au avut o relație toxica. Daca despre cariera ei…

- Zona din Timișoara este delimitata astazi de Piața Romanilor la vest și de Parcul Regina Maria la est, iar la sud - de Bulevardul 3 August 1919. In sud se afla CET Centru, insa candva pe acolo trecea un braț al Begai.

- Timișorenii vor avea parte și in acest an de luminițe festive de Craciun, fara ca acesta sa fie afectat de prețurile la energia electrica, anunța primarul Timișoarei. Mai mult, fața de anul precedent vor fi instalate o suta de mii de beculețe in plus, iar decorata festiv va fi chiar și faleza de pe…

- Muzeul Național al Banatului aduce la Timișoara o noua expoziție de excepție dupa cea despre Troia, realizata cu sprijinul muzeului din Berlin. In ciuda problemelor create de razboiul din Ucraina, in salile de la Bastionul Theresia va ajunge o alta expoziție de excepție, „Prinț și Sultan. Decenii de…