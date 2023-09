După multe controverse și amânări, sistemul Garanție-Returnare devine funcțional peste 70 de zile Sistemul Garanție-Returnare va deveni functional peste 70 de zile, a precizat ieri ministrul mediului, Mircea Fechet, care s-a declarat impotriva amanarii startului cu trei luni, așa cum a cerut societatea RetuRO, care gestioneaza proiectul, anunța Rador. Prezent la o conferinta de specialitate, ministrul a precizat ca trebuie discutata și adaptarea sistemului la modelul economiei circulare. Amintim ca sistemul Garanție-Returnare ar trebui sa devina funcțional de la 30 noiembrie anul acesta, moment de la care romanii vor plati o garanție de 50 de bani cand vor cumpara o bautura imbuteliata,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

