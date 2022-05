Uniunea Europeana (UE) pregateste achizitii in grup de vaccinuri si tratamente impotriva variolei maimutei (”monkeypox”), a anunțat, vineri, Comisia Europeana, precizand ca ”procedurile exacte” de procurare ”urmeaza sa fie stabilite impreuna cu statele membre in zilele urmatoare”, relateaza AFP. Organismul european Health Emergency Response Authority (HERA) ”coopereaza cu statele membre si producatorii pentru a procura […] The post Dupa modelul vaccinurilor anti-COVID, UE pregateste achizitii in grup de vaccin impotriva variolei maimutei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online,…