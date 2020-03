Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat joi ca partidul va depune un proiect de lege ce prevede suspendarea, la cerere, a ratelor bancare atat pentru populație, cat și pentru firme. Anunțul vine in contextul in care pandemia de coronavirus afecteaza dur mediul economic, iar masurile impuse de Guvern…

- Executivul maghiar a adoptat miercuri mai multe masuri „pentru protecția locurilor de munca”, a anunțat premierul Viktor Orban. Astfel, se suspenda plata creditelor, atat pentru persoanele fizice, cat și pentru companii. Masura va fi in vigoare pana la sfarșitul acestui an. In plus,…

- Pro Romania, partid condus de Victor Ponta, propune o modificare legislativa prin care romanii sa aiba o perioada de grație de 90 de zile pentru a-și plati ratele la credite. Din cauza faptului ca mulți cetațeni nu vor mai merge la munca, este posibil sa nu mai aiba fondurile necesare pentru a plati…