Berile vedetelor noastre Vedetele muzicii noaatre s-au pus pe produs bere. Muzica nu se mai vinde sub forma clasicului album insa cațiva muzicienii romani au gasit o noua afacere de vara: se bat in propriile bauturi cu malț și hamei. Berile vedetelor muzicii romanești! Alegerea preferata a vedetelor muzicii noastre pentru fanii lor a devenit, mai nou, berea . In ultimele sezoane, berea a devenit bautura oficiala a verii, iar acest trend nu a trecut neobservat de muzicienii romani. Inspirandu-se de la marii artiști internaționali, formațiile autohtone au inceput sa iși lanseze propriile beri, oferindu-le…