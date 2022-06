După modelul Germaniei și Franței, și Austria va redeschide o centrală pe cărbune Austria a anunțat ca se pregatește sa redeschida o centrala electrica pe carbune, inchisa in 2020, din cauza temerilor ca aprovizionarea cu gaze rusești va fi intrerupta, transmite Euronews. Dupa declanșarea razboiului in Ucraina, Uniunea Europeana a impus sancțiuni contra Moscovei, țarile europene pregatindu-se sa faca fața represaliilor Kremlinului legate de importurile de energie. ”Carbunele este o posibilitate speciala, sa spunem așa, și ar putea duce la reducerea consumului de gaz”, a spus Kursmann-Friedl, manager de șantier la centrala electrica. Cu toate acestea, UE are ambiții majore de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

