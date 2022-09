Stiri pe aceeasi tema

Peste 200.000 de persoane au plecat din Rusia in Georgia, Kazahstan si Uniunea Europeana de cand presedintele rus Vladimir Putin a anuntat „mobilizarea partiala" imediata a cetatenilor rusi pe 21 septembrie, arata datele oficiale din mai multe tari, relateaza CNN, citat de News.ro.

Rușii care se incadreaza in criteriile de mobilizare și care doresc sa paraseasca Rusia pe la punctul de trecere a frontierei Verhni Lars, de la granița cu Georgia, primesc citații - anunta Agentia de presa TASS, care citeaza Serviciul de presa al Guvernului Osetiei de Nord, scrie Rador.

Autoritatile ruse recunosc sambata un aflux "important" de masini catre Georgia, in toiul unei mobilizari decretate de presedintele rus Vladimir Putin in Razboiul rus din Ucraina, in contextul in care un singur post de frontiera a inregistrat aproximativ 2.300 de vehicule, relateaza AFP, conform…

Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat ca, in Ucraina, mobilizarea rușilor decretata de Vladimir Putin este perceputa și comparata cu imbracarea unei sperietoare de pasari in uniforma militara.

Mobilizarea parțiala, care a fost decisa de președintele rus, Vladimir Putin, "va ajuta la rezolvarea sarcinilor operațiunii militare speciale", deoarece impotriva soldatilor rusi "lupta si forțele NATO", a declarat, joi, președintele Dumei de Stat, Viaceslav Volodin, pe canalul sau Telegram.

"Mai mult ingrașamant pentru pamantul nostru", a declarat Ksenia Borodenko, un manager de vanzari in varsta de 33 de ani, pentru Al Jazeera in centrul Kievului, la cateva ore dupa ce președintele rus Vladimir Putin a anunțat miercuri dimineața ca intenționeaza sa mobilizeze mai multe trupe.

Uniunea Europeana se asteapta ca Rusia sa respecte contractele de energie existente, dar este pregatita sa faca fata provocarii in cazul in care nu se remediaza situatia, a declarat sambata comisarul pentru economie, Paolo Gentiloni, transmite Reuters.

Rusia va lansa o liga de fotbal pentru teritoriile „prietenoase" ocupate de Moscova și zonele separatiste din Ucraina și Georgia, a declarat un inalt oficial de resort