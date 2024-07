Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a anuntat marti ca a fost emis un mandat de arestare pe numele opozantei in exil Iulia Navalnaia, vaduva lui Aleksei Navalnii, decedat in februarie in inchisoare, a consemnat AFP. Vaduva lui Navalnii este acuzata de "participare la un grup extremist".

- Rusia a anuntat marti ca a fost emis un mandat de arestare pe numele opozantei in exil Iulia Navalnaia, vaduva lui Aleksei Navalnii, decedat in februarie in inchisoare, a consemnat AFP. Vaduva lui Navalnii este acuzata de „participare la un grup extremist”.

- Magistrații au stabilit pedeapsa pentru Fratele Cristinei Pucean! Barbatul, acuzat de mai multe fapte, va petrece peste un deceniu in spatele gratiilor. Care sunt acuzațiile care i se aduc lui Florin Pucean.

- Un tribunal slovac a decis sambata plasarea in arest preventiv a barbatului acuzat de tentativa de asasinat impotriva prim-ministrului Robert Fico, a declarat purtatoarea de cuvant a instantei, Katarina Kudjakova, citata de TASR, AFP si Reuters, scrie AGERPRES.

- Prințul Paul se afla inca in arest și va mai ramane in spatele gratiilor pana pe data de 14 mai. A cerut sa fie eliberat pe cauțiune, insa judecatorii din Malta i-au respins cererea.

- Costel Corduneanu a murit luni, la 54 de ani, pe un pat de spital. Printre cei care a vorbit despre moartea celui mai important membru al gruparii se numara și Jessie Baneș, jurnalista de meserie. De curand, a povestit ca s-a trezit cu mesaje din partea soției lui Costel Corduneanu. Ar fi fost și amenințata…

- Iulia, vaduva liderului opoziției ruse Alexei Navalnii, a acordat primul ei interviu dupa moartea soțului ei jurnalistului Time Simon Schuster, unde a numit razboiul din Ucraina razboiul lui Putin, nu al rușilor, și a indicat ca Ucraina nu vrea sa caute anti -ruși de razboi, noteaza Times.

- Politicianul rus de opoziție Alexei Navalnii a scris o autobiografie inainte de a muri, care va fi publicata in cursul acestui an, a declarat joi... The post Alexei Navalnii a scris o autobiografie din spatele gratiilor. Cartea va fi lansata in 11 limbi appeared first on Special Arad · ultimele știri…