- Antrenorul formației FC Liverpool, Jurgen Klopp, a laudat daruirea jucatorilor sai dupa calificarea in finala Ligii Campionilor, in urma victoriei cu 3-2 in fata lui Villarreal, in mansa secunda a semifinalelor competitiei. Germanul a descris-o „ca si cum ar fi prima“ din cariera sa. „Aceasta finala,…

- Manchester City pleaca cu prima șansa la calificarea in finala Ligii Campionilor inainte de returul dificil de miercuri contra lui Real Madrid de pe Santiago Bernabeu. Dupa prima manșa a semifinalelor, trupa lui Pep Guardiola are avantaj de un gol in fața echipei lui Carlo Ancelotti.

- Antrenorul echipei Real Madrid, Carlo Ancelotti, considera ca elevii sai au "reactionat bine" dupa primele doua goluri incasate in meciul pierdut in deplasare cu Manchester City (scor 3-4), marti seara, in prima mansa a semifinalelor Ligii Campionilor la fotbal, iar spaniolii au ramas in cursa pentru…

- Atletico Madrid și Manchester City se intalnesc returul sferturilor Ligii Campionilor. Partida va incepe la ora 22:00 și va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Digi Sport, Orange Sport și Look Sport. In tur, Manchester City a caștigat cu 1-0In celalalt meci al serii se intalnesc Liverpool și Benfica,…

- Chelsea, detinatoarea trofeului, o va infrunta pe Real Madrid in sferturile de finala ale Ligii Campionilor , potrivit tragerii la sorti efectuate vineri la Nyon.Un alt duel intre o echipa engleza si una spaniola va fi cel car ele opune pe Manchester City, finalista de anul trecut, si Atletico Madrid,…

- Ajax Amsterdam joaca acasa cu Benfica Lisabona, de la ora 22:00, in optimile Ligii Campionilor. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 2, Telekom Sport 2 și Look Sport. Pana acum s-au calificat in sferturi Real Madrid, Manchester City, Bayern și Liverpool In celalalt meci al serii joaca…

- Manchester United joaca acasa cu Atletico Madrid, de la ora 22:00, in optimile Ligii Campionilor. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport+. Pana acum s-au calificat in sferturi Real Madrid, Manchester City, Bayern și Liverpool In celalalt meci al serii joaca…

- Real Madrid s-a calificat in sferturile de finala ale Champions League dupa 3-1 in returul cu PSG (0-1 in tur). Elevii lui Carlo Ancelotti au sarbatorit in stil mare, alaturi de fanii prezenți pe Santiago Bernabeu. Echipele calificate in „sferturile” Ligii Campionilor: Bayern Munchen, Liverpool, Real…