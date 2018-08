Stiri pe aceeasi tema

- Extrema dreapta scandinava, care este a doua forta politica in Danemarca si a treia in Suedia, si-a intensificat in ultimele zile sprijinul fata de organizarea unor referendumuri privind ramanerea in Uniunea Europeana, in timp ce Londra si Bruxellesul negociaza conditiile iesirii Marii Britanii din…

- Eventualul acord privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana trebuie sa fie flexibil si deschis viitoarelor ajustari, a afirmat cancelarul Germaniei, Angela Merkel, avertizand ca, daca va vrea beneficii in relatia cu Bruxellesul, Guvernul de la Londra va trebui sa mentina normele comunitare.

- Daca negocierile asupra Brexitului nu se vor incheia cu un acord, jumatate dintre britanici cred ca decizia finala privind iesirea tarii din Uniunea Europeana ar trebui luata de cetateni printr-un referendum, potrivit unui sondaj realizat in randul a peste 10.000 de persoane si publicat vineri, relateaza…

- Jumatate dintre britanici sustin organizarea unui referendum pentru a alege intre iesirea tarii din UE cu un acord pe care Londra l-ar putea incheia cu Bruxelles-ul, retragerea din UE fara nici un acord sau ramanerea Regatului in blocul comunitar, arata un sondaj realizat de Sky News și citat de Reuters.…

- Fostul premier britanic Sir John Major a declarat ca un al doilea referendum legat de ieșirea Marii Britanii din UE este “justificat moral”, in condițiile in care sondajele arata ca cei care vor ramanerea țarii in blocul comunitar este mai mare decat al celor care sunt de acord cu un Brexit…

- Comisia Europeana avertizeaza statele membre ca s-ar putea sa nu se ajunga la un acord cu Londra dupa Brexit și prezinta dezavantajele unei astfel de posibilitați, au declarat surse de la Bruxelles citate de Press Association. In cazul in care nu se va ajunge la semnarea unui tratat post-Brexit cu Marea…

- Guvernul conservator condus de Theresa May va incerca in cursul acestei saptamani sa relanseze negocierile legate de Brexit cu Bruxellesul si sa-i tempereze pe euroscepticii de la Londra, foarte nemultumiti de strategia aleasa pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, comenteaza AFP.

- Guvernul britanic, amenintat de un vot nefavorabil in Camera Comunelor (camera inferioara a legislativului de la Londra), a prezentat miercuri un amendament care ii acorda parlamentului un posibil drept de opinie asupra acordului cu Bruxelles-ul privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana,…