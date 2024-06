Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) solicita Guvernului cresterea pragului pentru acordarea facilitatilor cu 400 lei/luna, la 4.400 lei brut/luna, de la 4.000 lei brut /luna, pentru veniturile realizate din salarii sau asimilate salariilor, conform unui…

- Salariu minim 2024: IMM-urile cer creșterea pragului pentru acordarea facilitaților la salarii. Care este motivul Salariu minim 2024: IMM-urile cer Guvernului creșterea pragului pentru acordarea facilitaților la salarii. Acesta ar trebui majorat de la 4000 de lei brut pe luna la 4.400 de lei, considera…

- Vești bune pentru angajații din Romania! Guvernul va adopta majorarea salariului minim pe economie. Iata cați bani vor primi in plus angajații romani, dar și cand se va adopta aceasta majorare!

- Au fost proteste la ușa Guvernului astazi. In timp ce premierul era in ședința cu miniștrii, in Piața Victoriei sindicaliștii din administrație și cultura au ieșit in strada. Și angajații din Guvern și-au intrerupt activitatea timp de o ora. Toți sunt nemulțumiți de majorarea cu doar 10% a salariului,…

- PSD și-a asumat ca obiectiv politic introducerea salariului minim european pana la finalul anului 2024. Masura va conduce la creșterea salariilor, pentru ca salariul minim european inseamna cel puțin jumatate din salariul mediu net. In anul 2024, jumatate din salariul mediu net 3783 de lei, adica puțin…

- Crește salariul minim brut! Guvernul va majora salariul minim brut, inclusiv in firmele private, de la 3.300 de lei la 3.700 de lei, incepand cu data de 1 iulie 2024, a transmis PSD . „Creșterea salariului minim la 3.700 de lei, anunțata de premierul Marcel Ciolacu pentru data de 1 iulie 2024, va ridica…