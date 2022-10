Stiri pe aceeasi tema

- LIBERI… Decizia judecatorilor ieșeni de a lua de la capat cercetarea judecatoreasca a cauzei vine, la pachet, cu unele modificari. Astfel, in timp ce unii dintre inculpați se pot bucura de libertate, odata cu revocarea controlului judiciar, alții raman in spatele gratiilor, in arest preventiv. Povestea…

- INCERCARE…Chiar daca si-au dorit trimiterea cauzei spre rejudecare la instanta de fond, Bratienii trimisi in judecata pentru viol au avut suprize in fata judecatorilor. Si asta dupa ce au cerut trimiterea cauzei spre rejudecare la instanta de fond, dar judecatorii au respins cererea formulata. In schimb,…

- Liderul AUR, George Simion, este cercetat in cadrul unui dosar penal pentru ca a condus un autoturism avand permisul de conducere suspendat. Simion susține ca nu a știut ca are permisul suspendat deoarece nu a fost inștiințat. Dosarul penal a fost deschis in urma scandalului produs in noaptea de joi…

- Giorgia Meloni, lidera partidului de extrema dreapta Fratii Italiei (FdI), care s-a clasat pe primul loc la alegerile legislative de duminica, revendica șefia noului guvern și subliniaza ca „italienii au transmis un mesaj clar in favoarea unui guvern de dreapta”. Rezultatele parțiale au aratat ca blocul…

- O femeie a pierdut controlul volanului și s-a rasturnat in afara parții carosabile. Deși se putea petrece o tragedie, nimeni nu a fost ranit O femeie și-a facut mașina zob la Podu Iloaiei dupa ce a pierdut controlul volanul și s-a rasturnat in afara parții carosabile. Incidentul a avut loc vineri dimineața,…

- RAZII…Serviciul Rutier Vaslui, din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui, a desfasurat in perioada 18 – 22 august a.c., activitati pentru prevenirea si reducerea accidentelor rutiere si, in special, a celor ce pot fi produse ca urmare a nerespectarii normelor rutiere de catre conducatorii…

- LA FINAL…Unul dintre cele mai rasunatoare dosare de coruptie din judetul Vaslui, cel al vamesilor din Albita, a ajuns, in sfarsit, la final. Dupa aproximativ 9 ani, statul isi arata forta si lasa dosarul in pronuntare pentru luna septembrie. La acea data, vamesii trimisi in judecata vor afla daca sunt…

- DURERE… Au inghenunchiat de durere langa sicriu, dar și pe drumul catre cimitir parinții, frații, rudele și chiar prieteni pentru care moartea lui Aurel Pintea, unul dintre cei doi tineri inecați la Costinești, a fost un șoc de neconceput! Tanarul de 21 de ani a fost adus acasa, la Crețeștii de Jos,…