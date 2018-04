Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american, Donald Trump, nu are timp de odihna. Dupa ce in ultimele trei zile l-a primit in vizita pe omologul sau francez, Emmanuel Macron, astazi se va intreține cu cancelarul german, Angela Merkel.

- Angela Merkel este așteptata vineri la Washington, intr-o ultima tentativa europeana de a-l convinge pe președintele Donald Trump sa scuteasca Uniunea Europeana de sancțiuni comerciale și sa mențina acordul strategic privind dosarul nuclear iranian, scrie AFP.

- Donald Trump a dat termen pana la 12 mai principalelor puteri europene semnatare ale acordului din 2015 cu Iranul sa "remedieze deficientele groaznice" ale acestui tratat, in caz contrar amenintand ca va refuza sa extinda suspendarea sanctiunilor impotriva Teheranului prevazuta de acord.Potrivit…

- Theresa May, Donald Trump, Angela Merkel și Emmanuel Macron au semnat o declarație comuna prin care condamna ferm otravirea cu substanța neurotoxica a fostului agent rus, pe care il considera un atentat asupra suveranitații Marii Britanii.

- "Se pare ca in spate au fost rusii", a afirmat Trump in cursul unei intalniri la Casa Alba cu premierul irlandez Leo Varadkar. Donald Trump a precizat ca s-a aflat in contact cu premierul britanic Theresa May in legatura cu acest incident si ca este vorba de o "situatie foarte trista", pe…

- Franta a declarat miercuri ca doreste dovezi solide in legatura cu implicarea Rusiei in otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei) inainte de a lua orice masura in semn de solidaritate cu guvernul britanic, relateaza Reuters. Spre deosebire de cancelarul…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a telefonat joi cancelarului german, Angela Merkel, si presedintelui francez, Emmanuel Macron, pentru a aborda situatia din Siria, a informat vineri Casa Alba, relateaza agentia EFE.