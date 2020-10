Stiri pe aceeasi tema

- Testul de coronavirus al lui Nicusor Dan este negativ, insa primarul ales al Capitalei anunta ca ramane in izolare pana vineri. La finalul saptamanii, Nicusor Dan se va testa din nou.”Rezultatul testului Covid facut la cerere este negativ. Nu sunt incadrat in definitia de caz, deci nu am obligatii…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații, s-a testat și el, luni, pentru coronavirus, scrie ziarul Buna Ziua Iași. Ministrul Sanatații a fost și el saptamana trecuta in platoul B1TV la emisiunea „Dosar de politician”, moderata de Silviu Manastire, care ulterior a fost confirmat cu Covid-19. De asemenea și Raluca…

- Vicepremierul Raluca Turcan si ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, au declarat luni ca se vor testa pentru a afla daca au fost infectati cu noul coronavirus. "Si domnul prim-ministru Ludovic Orban s-a testat voluntar si asteapta rezultatul testului. Lucrul acesta il voi face si…

- Rezultatul testului pentru coronavirus a iesit astazi in cazul managerului Spitalului Judetean Vaslui. Acestea au ieșit pozitiv, fiind, astfel, confirmat cu COVID-19. Din cauza starii de sanatate foarte grave, medicii epidemiologici impreuna cu reprezentantii DSP Vaslui au decis ca Ana Rinder cu…

- Managerul Institutului "Marius Nasta" din Bucuresti, Beatrice Mahler, ca este ingrijoratoare cresterea accelerata a numarului de cazuri de infectare si ca situatia din Bucuresti va duce implicit la cresterea numarului de pacienti care sa aiba nevoie de terapie intensiva.

- "Eu aș inmulți cu 2 sau 3 numarul de cazuri raportate, pentru ca o parte din persoanele care sunt confirmate au contacți, contacți care nu intotdeauna ajung sa-și faca testul sau refuza sa-și faca testul, pentru ca știm ca sunt și situații in care persoane care au simptomatologie stau acasa și refuza…

- Institutul de Pneumologie ”Marius Nasta” din București numai are locuri libere in secții pentru pacienții cu COVID-19, iar secția deAnestezie și Terapie Intensiva este plina, dupa ce numarul celor infectați acrescut alarmant in ultimele zile. Cat de grave sunt cazurile de la cel maimare spital de pneumologie…

- In urma rezultatelor neconcludente aparute la unele dintre testele Covid-19, efectuate miercuri, la FC Viitorul, vineri au fost reverificate toate aceste analize.Toate rezultatele testelor au iesit negativ dupa a treia prelucrare, anunta FC Viitorul, potrivit news.ro. Citește și: Coronavirus…