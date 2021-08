Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile de la Minsk duc la ora actuala un «razboi hibrid» cu Uniunea Europeana cu ajutorul migranților ilegali, a declarat ministrul adjunct de Interne al Poloniei, Maciej Wasik, la postul polonez de televiziune Telewizja wPolsce. «In ultimele zile, a spus oficialul polonez, am constatat un aflux…

- Polonia i-a acordat o viza umanitara sotului atletei belaruse Kristina Timanuskaia, Arseni Jdanevici, anunta miercuri surse oficiale, relateaza AFP. Potrivit unei surse de la Ministerul ucrainean de Interne, sotul Kristinei Timanuskaia, Arseni Jdanevici, se afla in Ucraina. Kristina…

- Lituania a autorizat politia de frontiera sa foloseasca forta, daca este necesar, impotriva migrantilor care-i trec granita dinspre Belarus, dar nu au existat astfel de situatii in ultimele 24 de ore, a anuntat miercuri Ministerul de Interne lituanian, dupa ce Belarusul a transmis ca un migrant irakian…

- Cristina Țimanuskaia, o atleta din Belarus care urma sa concureze luni in cursa de 200 de metri, a fost dusa la aeroportul din Tokyo dupa ce s-a plans de comportamentul antrenorilor. Ea urma sa ceara azil intr-o țara europeana, relateaza presa internațion

- Agenția de știri din Belarus BelTA a publicat pe canalul sau Telegram un videoclip despre deschiderea de focuri de la granița dintre Lituania și Belarus. Potrivit jurnaliștilor publicației, polițiștii de frontiera lituanieni au deschis focul asupra migranților ilegali din Orientul Mijlociu. In imagini…

- Romania va fi reprezentata in probele de atletism de la Jocurile Olimpice de la Tokyo de zece sportivi, conform listei date publicitatii vineri, 2 iulie, de Federatia Romana de Atletism. Marea competitie din Japonia va avea loc in perioada 23 iulie - 8 august, iar tricolorii spera la medalii. Federatia…

- Atletele namibiene Christine Mboma si Beatrice Masilingi, cu performante excelente in proba de 400 m in pofida tineretii lor, nu vor putea participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo in urma unei decizii a World Athletics, a anuntat antrenorul lor, Henk Botha, citat de EFE. Botha a confirmat…

- Tanara in varsta de 18 ani și-a obținut locul pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo, dupa ce a castigat turneul final de calificare de la Paris Cinci țari au obținut ultimele locuri individuale disponibile pentru JO, intre ele Romania, alaturi de Grecia, Polonia, Cehia și Mongolia. ...