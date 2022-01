După lemne cu un Mercedes-Benz Un tanar de 22 de ani din Bender, Transnistria, a fost reținut de miliție pentru zece zile, pentru furtul unui Mercedes-Benz. Și nu doar. De fapt, lucrurile au stat așa: omul s-a imbatat – manga, ori ranga, nu știu cum e mai indicat – și și-a adus aminte ca nu mai are lemne de foc acasa. Drept care, acum doua nopți, cand nici el nu știa ce arde mai tare, gerul sau alcoolul, a vazut un microbuz Mercedes-Benz, parcat frumos și regulamentar, și a decis ca e ceea ce-i trebuie ca sa se duca la padure și sa-l umple cu niscaiva lemne. Permis de conducere n-avea, dar i s-a parut un lucru minor fața de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

