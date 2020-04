După lansarea pe piața din India, Disney+ ajunge la 50 milioane de abonaţi Lansarea europeana si în India din ultima luna a ajutat noul serviciu de streaming al Disney sa atinga pragul de 50 milioane de abonati.

Disney+ anunta ca are acum 50 milioane de abonati, dupa ce a fost lansat în India în urma cu mai putin de o saptamâna si partial în Europa acum ceva mai bine de doua saptamâni.



8 milioane de abonati are Disney+ în India, la 6 zile din momentul lansarii.



Lansarea europeana a serviciului nu a decurs dupa cum planuia Disney initial. Pentru a nu pune o presiune prea mare pe latimea de banda, la cererea guvernului… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

