Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, considera ca, de-a lungul timpului, procurorul general Augustin Lazar "a avut pozitii care nu au fost pe frecventa legii in vigoare", adaugand: "la fiecare dintre noi vine o vreme a evaluarii". "Cu domnul Lazar ma cunosc de multa vreme, dinainte sa fie procuror…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat luni ca procurorul general Augustin Lazar l-a consultat inainte de a o numi pe Anca Jurma in functia de procuror sef interimar al DNA. Toader a fost intrebat luni de jurnalisti, inainte de a intra in sediul MJ, ce parere are despre intalnirea…

- Procurorul general Augustin Lazar ia in calcul posibilitatea de a o delega pe Laura Codruta Kovesi pe o functie din cadrul Ministerului Public, dupa ce Consiliul Superior al Magistraturii a decis miercuri ca fosta sefa a DNA sa isi continue activitatea la DIICOT Sibiu, unde a lucrat pana in anul 2006,…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis, in prezenta ministrului Justitiei, Tudorel Toader, si a procurorului general Augustin Lazar, unde isi va continua activitatea Laura Codruta Kovesi, revocata luni din functia de procuror sef al DNA. Potrivit deciziei CSM,…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis, in prezenta ministrului Justitiei, Tudorel Toader, si a procurorului general Augustin Lazar, unde isi va continua activitatea Laura Codruta Kovesi, revocata luni din functia de procuror sef al DNA. Fosta șefa DNA, Laura…

- Modificarile si completarile recente aduse legilor Justitiei, aspecte privind independenta procurorilor, statutul acestora si raspunderea magistratilor au fost subiectele discutate luni de procurorul general Augustin Lazar cu delegatia Comisiei de la Venetia.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a spus la Sectia de procurori a CSM ca il invita pe procurorul general, Augustin Lazar, la Brasov, pentru a afla de ce procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria din acel oras cer suspendarea unei decizii a Curtii Constitutionale.

- Daniel Horodniceanu va mai fi procuror-șef al DIICOT inca șase luni. Procurorul general Augustin Lazar a dispus ca Daniel Horodniceanu sa mai conduca DIICOT inca jumatate de an, in condițiile in care mandatul acestuia expira sambata, 19 mai. Din anunțul publicat pe site-ul Ministerului Public reiese…