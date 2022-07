După Kazahstan, o altă fostă republică sovietică asiatică are parte de un protest public Dupa ce anul 2022 a debutat cu un protest violent extins in Kazahstan, o alta fosta republica sovietica are parte acum de un protest public de amploare. Un protest public rar a avut loc in republica autonoma Karakalpakstan din Uzbekistan, in legatura cu o reforma constitutionala planificata care ar schimba statutul acesteia, au anuntat sambata autoritatile uzbece. Mii de locuitorii din regiunea Karakalpakstan, care este parte a Uzbekistanului, au organizat proteste impotriva unor modificari ale Constituției ce ar putea interzice regiunii sa se separe de Uzbekistan. Potrivit presei locale, forțele… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

