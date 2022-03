După Kamala, Blinken: SUA mai au de dat vaccinuri! ”Kamala ne-a pupat pe portofel” titram ”lovitura” de ieri. Atunci cand dezvaluiam ca una dintre mizele financiare ale scurtei descinderi de doar cateva ore a vicepreședintelui SUA la București a fost ”sa scape” de zecile de milioane de doze booster cu care un anumit producator american de vaccinuri anti-COVID a ramas pe stoc! Și cu […] The post Dupa Kamala, Blinken: SUA mai au de dat vaccinuri! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

