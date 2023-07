Stiri pe aceeasi tema

- Florin Chilian a marturisit intr-un interviu pentru impact.ro cumpana prin care a trecut in toamna anului trecut. Artistul a primit diagnostic greșit din partea a peste 20 de medici.In ultima perioada, Florin Chilian a disparut din lumina reflectoarelor și s-a ocupat mai mult de sanatatea lui. In luna…

- DESCINDERI… Inca de la primele ore ale dimineții, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, susținuți de colegii de la SAS și jandarmi, au venit in comuna Ștefan cel Mare, la domiciliul consilierului Burlacu. Oamenii legii au avut in vedere pe unul dintre cei doi fii certați cu legea,…

- Medicul cardiolog din Iași a ajuns in atenția tuturor dupa ce s-a aflat ca refolosea stimulatoare cardiace, pe care le lua de la cadavre. In cazul sau, Curtea de Apel București a decis sa ramana in arest preventiv inca 30 de zile. Dan Telșoianu a fost arestat in luna februarie a acestui an.

- Scandal uriaș in comuna Ivanești, din județul Vaslui, dupa ce un localnic l-a acuzat pe primar ca a taiat 15 miei chiar in curtea instituției pe care o conduce. Ba mai mult, edilul nu ar fi respectat nicio norma de igiena, susține barbatul. Pe de alta parte, edilul nu a negat ca acest lucru s-ar fi…

- Un tanar banuit ca ar fi sustras bani și bunuri dintr-o societate comerciala a fost reținut de polițiștii din Șimleu Silvaniei. Joi, 6 aprilie, in urma administrarii probatoriului, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Șimleu Silvaniei au identificat și reținut un tanar de 23 de ani, din localitatea…

- Hugh Jackman trece prin clipe grele in aceste momente. Actorul este suspect de cancer de piele pentru a doua oara și nu are parte liniște de cand a mers in vizita la medicul sau. Starul a fost diagnosticat de mai multe ori cu aceasta boala și suferit doua biopsii.