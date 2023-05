Stiri pe aceeasi tema

- Sindicalistii din Sanatate vor declansa din data de 7 iunie o greva japoneza in institutiile publice de sanatate si asistenta sociala, fara intreruperea activitatii, pana la rezolvarea revendicarilor, a anuntat, miercuri, Federatia Sanitas. „Consiliul National a decis ca Sanitas va mentine o presiune…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca va fi promovat un memorandum in Guvern care va permite organizarea de concursuri pentru ocuparea celor 14.000 de posturi din Sanatate, aceasta fiind una dintre revendicarile sindicalistilor. El a precizat ca si cea de-a doua revendicare si anume semnarea…

- Greva generala din Educatie continua, pentru ca, dupa trei zile de pauza in negocieri, executivul nu a venit cu o solutie care sa duca la stingerea conflictului din educatie, au anuntat duminica Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant si Federatia Sindicatelor din Educatie "SPIRU HARET".

- Greva generala din Educatie continua, pentru ca, dupa trei zile de pauza in negocieri, executivul nu a venit cu o solutie care sa duca la stingerea conflictului din educatie, au anuntat duminica Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant si Federatia Sindicatelor din Educatie "SPIRU HARET".

- Sindicatele din Educatie declanseaza luni greva generala, nemultumiti de salarizarea personalului din sistem. Protestul va continua pana cand Guvernul va veni cu o solutie credibila, care sa ofere perspective foarte clare, iar cei care au semnat pentru declansarea ei vor renunta la aceasta forma de

- Sindicatele din Educatie au declansat astazi greva generala, nemultumiti de salarizarea personalului din sistem.Potrivit reptrezentantilor sindicatelor din Educatie, protestul va continua pana cand Guvernul va veni cu o solutie credibila, care sa ofere perspective foarte clare, iar cei care au semnat…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat joi, 18 mai, ca nu a fost anunțat ca urmeaza o greva generala in sistemul de sanatate. El s-a referit la discuțiile avute cu reprezentanții Sanitas, dar greva a fost anunțata de Federația Solidaritatea Sanitara.„Eu nu am o informatie legata de o greva…

- Sindicatele din Educatie au demarat strangerea de semnaturi in vederea declansarii grevei generale, in condițiile in care Guvernul pregatește inghețarea salariilor și a angajarilor. Situația școlara ar putea ramane neincheiata.