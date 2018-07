După inundaţii, Japonia este sufocată de caniculă Japonia se sufoca luni sub o caldura extrema, iar canicula a afectat operatiunile de curatare din vestul arhipelagului, la o saptamana dupa inundatiile si alunecarile de teren devastatoare soldate cu 219 morti, relateaza AFP. Zeci de mii de salvatori scotocesc inca daramaturile in cautare de cadavre dupa dezastru, cea mai grava catastrofa meteorologica din 1982 in Japonia. Bilantul ar urma sa continue sa creasca, 21 de persoane fiind inca date disparute. Termometrul care indica peste 35 de grade Celsius suscita ingrijorare in randul persoanelor vulnerabile. In jur de 4.700 de persoane au trebuit… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

