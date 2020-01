Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul bulgar al Mediului a fost pus sub acuzare și arestat preventiv pentru proasta gestionare a rezervelor de apa curenta într-o regiune din apropiere de Sofia, unde locuitorii sunt afectați de o grava penurie de mai multe saptamâni, a anunțat vineri parchetul, citat de AFP.Reținut…

- Comisia Europeana (CE) a anuntat marti intrarea in vigoare a noilor norme UE privind protectia consumatorilor, ca parte a "Noilor avantaje pentru consumatori", iar acestea vizeaza o mai buna aplicare si modernizare a normelor actuale ale UE privind protectia consumatorilor, in conformitate cu evolutiile…

- Consumatorii și firmele vor face economii datorita noilor norme ale UE privind plațile transfrontaliere, care asigura perceperea acelorlași comisioane ca acelea aplicate plaților interne pentru plațile efectuate in statele membre care nu fac parte din zona euro, informeaza Comisia Europeana, potrivit…

- "Cand prostia nu doare, ci loveste! Crunt! Au facut figuratie prin parlament ca ieftinesc carburantul, au tinut-o gaia o saptamana ca vine bunastarea peste romani, ca acum sa ne anunte ca se SCUMPESC benzina si motorina. Intre timp, pe greseala asta de Bula, au pierdut si 3 miliarde lei la bugetul…

- O campanie pentru interzicerea pesticidelor si salvarea albinelor a fost demarata de 90 de organizatii din 17 tari ale Uniunii Europene, iar in cazul in care se vor strange un milion de semnaturi de sustinere pana in septembrie 2020, Comisia Europeana si Parlamentul European vor trebui sa ia in considerare…

- Comisia Europeana a publicat vineri prima revizuire completa a pietei serviciilor de roaming, care arata ca eliminarea in iunie 2017 a tarifelor de roaming a adus beneficii considerabile calatorilor din intreaga UE, potrivit news.ro.Incepand cu 15 iunie 2017, europenii pot sa isi utilizeze…

- Toate companiile ce pun spre vanzare sau in mod gratuit tacamuri de unica folosința pentru consumatori au de acum obligația sa informeze clientul la ce riscuri se expun in urma folosorii acestuia. Acest lucru se intampla, dupa ce in urma cu doar cateva saptamani, solistul de la 3 Sud Est, Laurentiu…

