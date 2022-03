Stiri pe aceeasi tema

- Rusia ar putea suspenda exporturile de grau, orz, porumb si secara incepand de marti si pana la data de 30 iunie, a anuntat lui agentia de presa Interfax citand un proiect de document al Ministerului rus al Agriculturii, informeaza AGERPRES . Rusia este cel mai mare exportator mondial de grau iar principalii…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat joi, dupa discutiile avute cu omologul sau ucrainean Dmitro Kuleba in Antalia (Turcia), ca Occidentul se comporta periculos si ca operatiunea militara a Rusiei in Ucraina se desfasoara conform planului, transmite Reuters. In conferinta de presa de la…

- Kievul și Moscova au confirmat ca o intalnire intre ministrul de externe ucrainean Dmitri Kuleba și omologul sau rus Serghei Lavrov va avea loc joi in marja unui forum diplomatic din Antalya, in Turcia. Moscova se așteapta ca intalnirea sa aiba loc intr-adevar, a declarat purtatoarea de cuvant a…

- Mii de oameni au ieșit in strada in circa 50 de orașe de pe tot cuprinsul Rusiei pentru a contesta decizia lui Putin de a invada Ucraina. Manifestații au avut loc și la Moscova, foarte aproape de zidurile Kremlinului, unde masurile de securitate au fost sporite.

- Rusii raspund sanctiunilor americanilor! Au blocat TOTAL Facebook-ul pe intreg teritoriul Rusiei! Reteaua sociala nu mai poate fi accesata deloc Facebook, Twitter și mai multe site-uri de social-media au devenit inaccesibile in Rusia, au declarat reporterii AFP și un grup de monitorizare. BBC scrie…

- Rubla a atins, joi, un nivel record fata de dolar si euro, dupa ce agentiile de evaluare financiara Fitch si Moody’s au retrogradat cu sase trepte ratingul Rusiei, la categoria “junk” (nerecomandat pentru investitii). Acestea considera ca sanctiunile occidentale maresc incertitudinile privind capacitatea…

- Nancy Pelosi, presedintele Camerei Reprezentantilor din SUA, a pledat joi pentru impunerea de sanctiuni masive impotriva Rusiei in cazul unui atac militar asupra Ucrainei, exprimand preocupari ca Administratia de la Moscova ar putea ameninta chiar si tari membre NATO, conform publicatiei The Hill.…

- Turcia a cerut luni Rusiei sa renunte la pretentiile sale “unilaterale” si sa aiba o abordare mai constructiva pentru a iesi din impasul in care se afla cu puterile occidentale si NATO in privinta Ucrainei, transmite AFP. “Pentru ca o propunere sa fie acceptata, ea trebuie sa fie acceptabila pentru…