Stiri pe aceeasi tema

- Banca Transilvania ofera clientilor afectati posibilitatea amanarii ratelor pentru maxim noua luni, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2020, iar perioada de creditare va fi prelungita cu o perioada egala cu durata suspendarii obligatiilor de plata, potrivit unui comunicat remis vineri AGERPRES."Pentru…

- Amânarea ratelor la credite este una dintre facilitațile introduse de Guvern. Antreprenorii afectați de criza coronavirusului trebuie sa se gândeasca bine înainte de a lua o decizie, dar nu prea mult timp, pentru ca expira termenul. HotNews.ro a discutat în cadrul interviurilor…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a anuntat, vineri, ca, daca este nevoie, va fi prelungita perioada pentru cererile de suspendare a ratelor si dupa perioada starii de urgenta. El a mai spus ca normele de aplicare la ordonanta care suspenda plata ratelor la credite pe o perioada de noua luni vor fi…

- Guvernul va adopta joi ordonanta de urgenta prin care plata ratelor la banca se suspenda pana la 9 luni, a declarat la inceputul sedintei Executivului ministrul de Finante, Florin Citu. "Suntem pregatiti cu OUG, vizeaza persoane fizice, juridice. Pana la 9 luni este perioada pentru care se…

- care comercializeaza produse in condiții neconforme In urma verificarii solicitarilor primite in ultimele doua saptamani, NETOPIA Payments, cel mai mare procesator de plați electronice din Romania, a refuzat inregistrarea in platforma de plați online a zeci de comercianți neautorizați sau care vand…

- BRD Groupe Societe Generale anunta astazi o serie de masuri in sprijinul clientilor sai. Pentru clientii persoane fizice ale caror venituri sunt afectate temporar de efectele pandemiei de Covid-19, banca are pregatite proceduri de amanare la plata pentru 1-3 rate, in concordanta cu nevoile lor. De asemenea,…

- Pentru micro-companii (cu cifra de afaceri sub 1 mil. Euro) și clienții Persoane Fizice Autorizate afectați de efectele pandemiei de Covid-19, BRD prelungește cu 3 luni facilitațilede credit pe termen scurt care expira in urmatoarele 3 luni și amana ratele imprumuturilor pe termen mediu și lung, pentru…

- Circa 9 din 10 români considera ca investiția într-o locuința este profitabila, iar aproape jumatate dintre ei pun pe primul plan economiile pentru cumpararea propriei locuințe, aceste fiind cele mai ridicate procente întâlnite la nivel european, arata datele unui studiu facut…