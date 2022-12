Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul pentru anul 2023 al Ministerului Apararii din Republica Moldova va fi majorat cu 649,9 milioane de lei moldovenesti (31,5 milioane de euro), iar cheltuielile pe sectorul "Aparare Nationala" vor creste cu circa 68,2% comparativ cu anul 2022, ajungand la 1,5 miliarde de lei moldovenesti (73,9…

- Șapte persoane au fost reținute in ancheta privind incidentele de la meciul Steaua-Dinamo din 9 septembrie, din Liga 2, in urma carora cele doua echipe au fost sancționate, iar marți vor fi prezentate instanței cu propunere de arestare preventiva. Luni, 12 decembrie, procurorii au facut mai multe percheziții…

- Dezbatere aprinsa in parlamentul turc despre bugetul pe anul viitor. Discuția despre bugetul pe anul viitor s-a terminat cu o lupta intre parlamentari. Unul dintre parlamentari a fost lovit și trasportat la spital. Un parlamentar al unui partid naționalist turc de opoziție a fost dus de urgența marți…

- Intr-una dintre cele mai spectaculoase migrații ale vieții salbatice din lume, 65 de milioane de crabi roșii și-au inceput drumul anual de 20 de kilometri (aproape 13 mile) de la padurile tropicale din Insula Craciunului pana la mare pentru a se reproduce. In fiecare an, milioane de crabi roșii ies…

- Romanii au facut comenzi, in mai putin de o ora, de peste 176 de milioane de lei de Black Friday 2022. De la electronice si electrocasnice, pana la imbracaminte, autoturisme electrice, vacante si chiar locuinte. Toate pot fi cumparate, astazi, mult mai ieftin. Si in pofida scumpirilor uriase din acest…

- Moldova a declarat ca trei rachete de croaziera lansate de Rusia asupra Ucrainei au traversat luni spațiul aerian moldovenesc și ca l-a convocat pe ambasadorul rus pentru a da explicații, transmite Reuters. ”Trei rachete de croaziera lansate in aceasta dimineața asupra Ucrainei de pe nave rusești in…

- Guvernul Republicii Moldova ia in calcul retragerea cetațeniei celor care pleaca sa lupte in Ucraina de partea Rusiei, in condițiile in care mulți dintre aceștia au pașapoarte rusești și sunt eligibil sa fie mobilizați, a anunțat, luni, președinta Maia Sandu, relateaza Reuters. Ea a spus ca exista riscul…