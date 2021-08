După încheierea mandatului: Ce pensie va avea Angela Merkel Angela Merkel, in varsta de 67 de ani, se va retrage dupa alegerile generale din septembrie. Un calcul efectuat de Asociatia contribuabililor germani arata ce pensie va avea Cancelarul german. Astfel, potrivit DPA, rezultatul la care a ajuns Asociația menționata este ca Angela Merkel va primi o pensie lunara de circa 15.000 de euro dupa ce isi va incheia mandatul in fruntea guvernului federal.Calculul a tinut cont de numerosii ani petrecuti de Merkel in parlamentul german, dar si de vechimea sa in posturi de ministru in guvernul federal si de cancelar. Ca toti fostii cancelari si presedinti germani,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

