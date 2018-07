Stiri pe aceeasi tema

- Presa elena spune ca incendiul devastator din acest an, din apropierea capitalei Greciei, Atena, care a cauzat moartea a 80 de persoane a fost provocat de un proprietar de padure care voia sa scape de copacii deja parțial uscați și sa construiasca acolo un hotel. In acest mod, el ar scapa de autorizarile…

- Incendiile devastatoare din Grecia soldate cu moartea a cel putin 79 de persoane au fost aduse sub control, au informat miercuri dimineata oficialii locali, citati de DPA. Un incendiu izbucnit in muntii Geraneia, la aproximativ 70 de kilometri vest de Atena, este singurul in continuare activ, a informat…

- Comisarul european pentru politica regionala Corina Cretu a postat marti un mesaj pe contul sau de Facebook in care se declara "socata de tragedia din Grecia'', tara afectata de puternice incendii de vegetatie declansate in imprejurimile Atenei. "Sunt socata de tragedia din Grecia,…

- Cel puțin 50 de persoane au decedat, iar alte peste 100 au fost ranite, in urma incendiilor de vegetație izbucnite in apropierea capitalei Greciei, Atena, au anunțat autoritațile elene, oficiali locali și voluntari ai Crucii Roșii, informeaza presa internaționala.Corpurile neinsuflețite a alte 26 ...

- Un prim incendiu de vegetatie a izbucnit intr-o padure de pini din zona localitatii Kineta, la 50 de kilometri vest de Atena, intre capitala Greciei si Corint. Peste 200 de pompieri incearca sa stinga flacarile care au fortat autoritatile elene sa inchida autostrada Atena-Corint, una din cele doua sosele…

- Cel putin 24 de persoane au decedat, iar alte peste 100 au fost ranite, in urma incendiilor de vegetatie izbucnite in apropierea capitalei Greciei, Atena, au anuntat autoritatile elene, potrivit site-ului cotidianului Ekathimerini.

- ‘Peste 20 de persoane’ au murit in incendiile care au devastat luni imprejurimile Atenei, a anuntat in cursul noptii purtatorul de cuvant al guvernului grec, Dimitris Tzanakopoulos, relateaza AFP si DPA. Majoritatea victimelor au fost prinse in capcana de flacari in sectorul localitatii balneare Mati,…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,1 s-a produs marti noaptea in Grecia, la ora locala 23,50, fiind resimtit la Atena, fara a exista insa semnalari imediate despre existenta unor victime sau pagube serioase, au precizat autoritatile elene, citate de Reuters. Conform Institutului…