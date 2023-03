Stiri pe aceeasi tema

- Impusa in plina criza sanitara, obligatia de vaccinare impotriva Covid-19 va fi ridicata pentru ingrijitori si alte cadre medicale in Franta, unde guvernul a promis joi sa urmeze recomandarea in aceasta directie a Inaltei Autoritati de Sanatate (HAS), relateaza AFP.Franta se pregateste astfel sa…

- Reprezentantii Spitalului Universitar de Urgenta Militar Central „Dr. Carol Davila” au transmis ca toate documentele medicale solicitate au fost depuse la dosar, dupa ce familia unui fost deputat PSD a intentat proces acuzand ca acesta a decedat dupa ce a facut septicemie cauzata de contractarea unor…

- Romania va beneficia de o noua donatie de echipamente medicale din partea Organizatiei Mondiale a Sanatatii. Este vorba despre 106 defibrilatoare, 228 de kituri de echipamente individuale de protectie si 220 de targi pentru transportul pacientilor. Premierul Nicolae Ciuca a convocat, vineri, in format…

- China folosește aplicația TikTok ca pe o arma psihologica in razboiul cu Occidentul, nu doar ca pe un posibil instrument de spionaj, a declarat Fabrice Ebelpoin, profesor la Institutul de Studii Politice din Paris (Sciences Po), intr-un interviu pentru TF1 Info. Ebelpoin, specializat in rețele de socializare,…

- Franta si-a indemnat, luni, cetatenii sa paraseasca fara intarziere Belarusul din cauza ofensivei armate a Rusiei impotriva Ucrainei, a anuntat Ministerul de Externe de la Paris. „Cetatenii francezi aflati in Belarus sunt sfatuiti sa paraseasca tara pe cale rutiera, fara intarziere, prin punctele de…

- De la inceputul campaniei de vaccinare impotriva COVID-19 și pana la sfarșitul anului 2021, au fost clasificate 19.716 cazuri ca reacții adverse post vaccinare (RAPI) dintre care 17.567 (89.1%) au avut manifestari generale anunța Institutul Național de Sanatate Publica. Din aceste cazuri: 16.621(84.3%)…

- Duminica, calatorii au intrat in China pe calea aerului, pe uscat și pe mare, mulți dintre ei dornici sa participe la reuniuni mult așteptate, in timp ce Beijingul a deschis granițele care au fost inchise de la inceputul pandemiei COVID-19, relateaza Reuters. Dupa trei ani, China continentala a deschis…

- France on Sunday urged European Union peers to test Chinese travellers for COVID after Paris decided to do so amid an outbreak sweeping the country, according to Reuters. Only Italy and Spain also require tests in the 27-nation, largely border-free EU and health officials from across the bloc failed…