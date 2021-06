Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana va propune joi introducerea asa-numitelor portofele digitale, care vor oferi acces la o gama larga de servicii pentru cei 450 de milioane de locuitori din blocul comunitar, un nou pas spre o mai mare integrare dupa pandemia de Covid-19, informeaza Bloomberg, citat de agerpres. Aceste…

- Bulgaria, Cehia, Danemarca, Germania, Grecia, Croația și Polonia au decis sa se conecteze la portalul UE pentru verificarea certificatului digital COVID-19, lansat astazi, 1 iunie, și au inceput sa elibereze primele pașapoarte COVID, potrivit Mediafax. Alte țari au decis sa lanseze certificatul digital…

- Intr-o actualizare la recomandarile facute pentru emiterea certifcatelor digitale COVID la nivelul Uniunii Europene, Comisia Europeana solicita eforturi suplimentare din partea statelor membre pentru a se asigura punerea in aplicare fara probleme inainte de data intrarii in vigoare, 1 iulie.„In acest…

- O noua varianta de covid-19 se raspandeste in regiunea Bretagne, unde mai multi pacienti prezinta simptome ale bolii, insa rezultatul testelor covid-19 au fost negative, relateaza Bloomberg potrivit news.ro. Potrivit unor prime analize, aceasta mutatie a noului coronavirus nu ar fi mai contagioasa…

- Comitetul Județean Pentru Situații de Urgența Cluj a emis vineri, 12 martie, Hotararea nr. 32, prin care se schimba scenariile de funcționare ale unor unitați de invațamant pe raza unor UAT-uri din județul Cluj. Schimbarea vine ca urmare a evoluției situației Covid-19. Astfel, incepand de luni, 15 martie,…

- Comisia Europeana a anuntat joi, intr-un comunicat, ca prelungeste pana la sfarsitul lunii iunie mecanismul sau de control al exporturilor de vaccinuri impotriva COVID-19, in contextul in care statele membre ale UE sufera in continuare intarzieri in livrarea dozelor de la AstraZeneca, informeaza France…

- Comunicat de presa-Hotararile CJSU Cluj NR. 23, 24, 25, 26 și 27 ➡️ HOTARAREA NR. 23 din 5 martie 2021 privind stabilirea unor masuri de diminuare a impactului tipului de risc, in aplicarea H.G. nr. 35/11.02.2021, cu scopul limitarii și prevenirii raspandirii virusului SARS-COV-2, pe raza unor unitați…